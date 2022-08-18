Гавана, , 04:47 — REGNUM Власти Кубы объявили двухдневный траур по жертвам пожара на нефтехранилище в провинции Матансас, крупнейшего в истории Острова Свободы. Об этом 17 августа сообщает газета Granma.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственные флаги на государственных и военных учреждениях будут приспущены с 06:00 (13:00 мск) 18 августа до 00:00 (07:00 мск) 20 августа.

Пожар на нефтехранилище в порту в Матансасе вспыхнул 5 августа после удара молнии в один восьми резервуаров с 25 тыс. тонн нефти. В течение последующих суток огонь последовательно распространился ещё на три резервуара. Ликвидация пожара заняла почти семь суток. В результате произошедшего погибло не менее шести человек, более 130 получили ожоги и травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла окажет помощь Кубе в реконструкции её морского порта для супертанкеров, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии.

Читайте также: Куба высоко оценивает помощь Ирана в тушении пожара в Матансасе

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла поможет Кубе в восстановлении пострадавшего от пожара порта