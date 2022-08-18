Москва, 18 августа, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Принципа «одного Китая» придерживается Россия не на словах, а на деле в вопросе Тайваня, и считает провальной стратегию США, направленную на сдерживание стран, ведущих независимую политику. Такое заявление сделал 17 августа директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Как отметил Ильичев, действия США в ситуации вокруг Тайваня, включая визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, угрожают подорвать региональную и международную стабильность и свидетельствуют о «неспособности США смириться с утратой монопольного права на управление миром».

«Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — указал Ильичев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава китайского МИД Ван И поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая» во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.