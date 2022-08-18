Зугдиди, Грузия, , 11:59 — REGNUM За последние годы экспорт лесных орехов-фундука из Грузии в страны Европы существенно вырос, сообщает 17 августа president. ge.

Саломе Зурабишвили President.ge

Об этом было объявлено во время посещения президентом Грузии Саломе Зурабишвили расположенной в Мингрельском регионе Западной Грузии фермы по выращиванию фундука «Агроджорджия».

Ферма является дочерним предприятием итальянской компании «Ферреро» и отправляет продукцию, выращенную на 1800 гектарах, в Италию на экспорт.

Представители компании проинформировали президента о деятельности предприятия и отметили, что на данном этапе компания инвестировала в производство €100 миллионов и за последние два года в Италию было отправлено около 9000 тонн орехов.

Для предприятия приоритетом является трудоустройство местного населения, на ферме постоянно работают 300 местных жителей, а за сезон — около 1500 человек.

Напомним, что Грузии входит в шестёрку ведущих стран мира по выращиванию фундука.