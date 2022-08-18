Пекин, 18 августа, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Постоянная высокая температура, охватившая обширную территорию Китая с 13 июня этого года, была оценена как самая суровая и продолжительная жара в истории страны с 1961 года, когда начались полные записи метеорологических наблюдений, объявил 17 августа Национальный климатический центр Китая (NCC).

(сс) Tama66 Засуха

Эта оценка была сделана на основе всестороннего рассмотрения средней интенсивности, диапазона воздействия и продолжительности аномальной жары в этом году. По данным центра, волны жары в этом году характеризуются большой продолжительностью, широким диапазоном, высокой интенсивностью и сильной экстремальностью. По состоянию на 15 августа, явления высокой температуры продолжались 64 дня, что является самым продолжительным периодом с 1961 года и на два дня больше, чем в 2013 году.

Национальный метеорологический центр (NMC) шесть дней подряд выдавал высшее предупреждение о жаре по всему Китаю, прогнозируя зной в целом ряде регионов от 35 до 39 градусов Цельсия В частности, восточная часть провинции Сычуань на юго-западе Китая, средняя и западная части города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, средняя и северная части провинции Хунань в центральном Китае, средняя часть провинции Цзянси в восточном Китае и западная часть провинции Чжэцзян в восточном Китае испытали на себе жару в 40 градусов Цельсия и выше.

NMC прогнозирует, что устойчивые волны жары будут продолжаться в течение 7-10 дней во многих районах, включая провинции Сычуань, Хубэй и Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян. Самая высокая прогнозируемая температура может достигать от 35 до 38 градусов Цельсия, а в некоторых местах, возможно, превышать 40 градусов.

Всесторонний анализ, проведенный NMC, показывает, что продолжительность этой региональной волны тепла будет увеличена, а общая интенсивность будет вырастет еще больше. По сообщениям СМИ, устойчивая высокая температура вызвала засуху во многих местах по всей стране, реки и озера пересыхают и вызывают нехватку воды для орошения сельскохозяйственных угодий и питья.