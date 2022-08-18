Вашингтон, 18 августа, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» посылает сигнал НАТО о готовности России защищать своих союзников, в том числе и ядерными силами, заявил публицист Дебалина Гошал на страницах журнала The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», — заявила она.

Обозреватель считает, что передача ракетных комплексов выгодна как Москве, так и Минску. Это позволит России и Белоруссии более эффективно сдерживать страны НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент России Владимир Путин заявил о планах передать Минску комплексы «Искандер-М», способные применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Это вызвало беспокойство у стран G7. Они призвали Россию вести себя сдержанно и предупредили о возможных последствиях.