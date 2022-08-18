Красноярск, 18 августа, 2022, 04:28 — ИА Регнум. В четверг, 18 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

В 8:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 18 на 19 августа ожидается до +7… +11 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В пятницу, 19 августа, в Красноярске до +16… +17 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +9… +11 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 20 августа, в Красноярске ожидается до +13… +16 °C днём и до +10… +12 °C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 18−19 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве в воздухе и на поверхности почвы ночью местами ожидаются заморозки до −2 °C.

18 августа на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в Туве местами ожидается сильный северный ветер на порывах до 15−20 м/с.

В Туве местами грозы, ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса. В южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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