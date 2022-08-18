Пекин, , 04:27 — REGNUM Число случаев трансграничного мошенничества в сфере телекоммуникаций, направленных, провит жителей Китая, значительно сократилось в Китае, сообщает 18 августа газета Global Times.

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230 000 мошенников вернулись в Китай из-за рубежа, сознавшись в преступлениях с апреля 2021 по июль 2022 года, сообщило Министерство общественной безопасности КНР. Строгие меры Китая по борьбе с безудержным мошенничеством в сфере телекоммуникаций эффективно сдержали его растущую тенденцию последних лет, поскольку число случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций снижалось в годовом исчислении в течение 14 месяцев подряд с июня 2021 года.

Работая с Министерством промышленности и информационных технологий и Народным банком Китая, Министерство общественной безопасности спасло почти 109 млн человек от того, чтобы стать жертвами, с апреля 2021 года, заблокировав телефонные звонки, текстовые сообщения и вебсайты, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций.

В попытке пресечь трансграничное мошенничество в сфере телекоммуникаций во многих местах Китая, включая провинции Сычуань на юго-западе Китая, Хубэй и Хунань в центральном Китае, а также провинции Цзянси и Фуцзянь на востоке Китая, были введены меры наказания для подозреваемых в мошенничестве в сфере телекоммуникаций, которые отказались вернуться в Китай из-за границы после уговоров и предупреждений.

Меры наказания включают аннулирование регистрации подозреваемых и внесение их имен в черный список за недобросовестность, что означает приостановку действия банковских карт и мобильных телефонных карт на пять лет.