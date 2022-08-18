Пекин, 18 августа, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и борьбе с засухой объявил чрезвычайное реагирование IV уровня для борьбы с наводнениями, поскольку, по прогнозам, сильные дожди обрушатся на северные районы страны, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Чрезвычайное реагирование было начато в таких регионах, как Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шаньси, Внутренняя Монголия, Ляонин, Хэйлунцзян, Шэньси и Ганьсу, поскольку ожидается, что ливни обрушатся на некоторые из этих районов в период с 17 по 19 августа.

Штаб настоятельно призвал соответствующие населенные пункты усилить процессы мониторинга и раннего предупреждения, а также подготовиться к работе по предотвращению наводнений. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым суровым.