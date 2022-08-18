Хух-Хото, Китай, , 04:19 — REGNUM Крупнейший сухопутный порт на китайско-монгольской границе Эрэн-Хото в этом году обработал более миллиона тонн грузов, в рамках железнодорожного коридора Китай-Европа, достигнув этого показателя почти на месяц раньше по сравнению с 2021 годом, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

По состоянию 15 августа порт обработал в общей сложности 750 входящих грузовых поездов Китай-Европа, что примерно на 12% больше в годовом исчислении, перевезя 84 660 двадцатифутовых эквивалентов контейнерного груза (TEU). Общая стоимость товаров, зарегистрированных за этот период, составила около 3,1 млрд юаней (около $457 млн), сообщила таможня порта.

В число импортируемых товаров вошли в основном листовые материалы, бумажная масса и крафт-бумага. Среди них более 800 000 тонн составляли листовые материалы, что составляет почти 80% от общего объема.

Порт в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в настоящее время обслуживает 58 маршрутов грузовых поездов Китай-Европа. Маршруты охватывают более 60 городов в более чем 10 странах.