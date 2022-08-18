Пекин, 18 августа, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Ожидается, что к 2035 году общая протяженность пекинских железнодорожных транзитных линий достигнет 1625 км, согласно данным муниципальной комиссии по планированию и природным ресурсам, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Скоростной поезд. Китай

Эта цель была обозначена в плане развития железнодорожной транспортной сети мегаполиса на 2020–2035 годы, который недавно был утвержден муниципальным правительством. Сеть городского железнодорожного транспорта Пекина в настоящее время насчитывает 783 км, а сеть пригородного железнодорожного транспорта — 365 км.

В плане также предлагается увеличить долю железнодорожных поездок в секторе общественного транспорта Пекина, способствуя тому, чтобы на долю железнодорожного транспорта приходилось более 27% общественного транспорта в центральных городских районах и пригородах муниципалитета.

Пекин рассматривает свою железнодорожную транзитную сеть как безопасное, удобное, эффективное, экологичное и экономичное решение для уменьшения пробок в городе и сокращения выбросов.