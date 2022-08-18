Пекин, , 04:12 — REGNUM Число зарегистрированных субъектов рынка Китая на конец июня составило 161 млн, что на 4,4% больше, чем в 2021 году, что свидетельствует о устойчивой экономической жизнеспособности, показали официальные данные, передает 17 августа агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Государственного управления рыночного регулирования КНР, среди всех юридических лиц 50,39 млн являются предприятиями, а 107,94 млн — самозанятыми лицами. В период с января по июнь число новых участников рынка составило 14,54 млн, увеличившись на 4,3% в годовом исчислении.

Рост регистрации новых предприятий замедлился в апреле из-за неожиданных факторов, но восстановил динамику в мае и отметил всплеск на 19,7% в июне благодаря ряду мер по стабилизации экономики.

В первом полугодии темпы роста субъектов рынка новой экономики были значительно выше средних показателей. Более половины новых фирм были связаны с новыми технологиями, новыми отраслями промышленности и новыми бизнес-моделями. В частности, регистрация новых энергетических предприятий выросла более чем на 30%.

За этот период в основных отраслях цифровой экономики было создано 604 000 новых предприятий, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце июня общее число таких предприятий по всей стране достигло 5,1 млн.