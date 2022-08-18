Пекин, 18 августа, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Число зарегистрированных субъектов рынка Китая на конец июня составило 161 млн, что на 4,4% больше, чем в 2021 году, что свидетельствует о устойчивой экономической жизнеспособности, показали официальные данные, передает 17 августа агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным Государственного управления рыночного регулирования КНР, среди всех юридических лиц 50,39 млн являются предприятиями, а 107,94 млн — самозанятыми лицами. В период с января по июнь число новых участников рынка составило 14,54 млн, увеличившись на 4,3% в годовом исчислении.

Рост регистрации новых предприятий замедлился в апреле из-за неожиданных факторов, но восстановил динамику в мае и отметил всплеск на 19,7% в июне благодаря ряду мер по стабилизации экономики.

В первом полугодии темпы роста субъектов рынка новой экономики были значительно выше средних показателей. Более половины новых фирм были связаны с новыми технологиями, новыми отраслями промышленности и новыми бизнес-моделями. В частности, регистрация новых энергетических предприятий выросла более чем на 30%.

За этот период в основных отраслях цифровой экономики было создано 604 000 новых предприятий, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце июня общее число таких предприятий по всей стране достигло 5,1 млн.