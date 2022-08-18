Москва, , 04:11 — REGNUM Продукты, у которых истёк срок годности, намерены продавать российские сетевые магазины в рамках компании по сокращению объёма пищевых отходов. Об этом 18 августа сообщает издание «Известия».

Магазин «Магнит» Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В частности, один из крупнейших ретейлеров страны — компания «Магнит», которой принадлежит около 27 тыс. магазинов, приняла решение сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны.

«Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам», — сказано в документах компании по управлению устойчивым развитием, которые цитирует издание.

Уточняется, что проект по экологическому аудиту продуктов с истекшим сроком годности, которые скапливаются на складах магазинов, компания запустила ещё прошлым летом в 36 торговых точках четырёх регионов. Теперь эта практика будет расширена.

Сейчас компания «Магнит» уже начала поиск заинтересованных покупателей на «товары, утратившие свои потребительские свойства». В рамках проекта ретейлером разработаны схемы списания товаров и регистрации тех из них, которые продолжают представлять ценность для специализированных переработчиков. После пилотного запуска проекта будет принято решение о его возможном развитии в дальнейшем.

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