Зугдиди, Грузия, , 11:51 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой провести в своей резиденции, дворце Орбелиани, неделю регионов, сообщает 17 августа president. ge.

Саломе Зурабишвили President.ge

По мнению Зурабишвили, во время проведения такой недели у каждого региона будет возможность попеременно представить себя посредством любых производственных и художественных выставок, концертов или же бесед на разные темы.

Президент представила эту идею женщинам-бизнесменам, молодежи и представителям гражданского общества Мингрелии на встрече, состоявшейся в Зугдидском технологическом парке. Зурабишвили ознакомилась с возможностями технопарка, который позволяет молодёжи региона превращать инновационные и стартап-идеи в реальный бизнес и использовать технологии, которые вряд ли доступны местному населению и бизнесу.

«Развитие регионов важно и необходимо для страны. Вы олицетворяете надежду и настоящую силу. Сейчас мы готовимся к заключительному этапу интеграции в ЕС, и участие регионов очень важно. Во многих рекомендациях, которые нам представлены, роль регионов совершенно ясна — это самоуправление и вовлечение граждан в самоуправление, и для всего этого нужны вы. Ответственность правительства велика, но какова бы ни была его ответственность, ничто не делается без участия общества, это первый и главный принцип демократии. Поэтому вы тоже несёте свою долю ответственности, и без ваших инициатив многое сделать невозможно», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что президент Грузии совершает рабочую поездку в Западную Грузию.