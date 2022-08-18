Вашингтон, 18 августа, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Запад может попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН, сообщает агентство Reuters.

Штаб ООН

Агентство указывает, что Киев ранее предлагал вообще исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Однако эта идея неосуществима без санкции Совета Безопасности организации, где у Москвы есть право вето.

«Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее», — отмечает агентство.

При этом Reuters не поясняет, совместимы ли подобные действия с Уставом Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США потребовало у американского Госдепа выдачи виз главе российского МИД Сергею Лаврову для участия в Генассамблее ООН. Соответствующее обращение уже направлено в Белый дом США. Отметим, ранее российские дипломаты неоднократно поднимали вопрос злоупотребления Соединенными Штатами по выдаче виз гражданам других государств, приезжающим на американскую территорию для участия в мероприятиях ООН.