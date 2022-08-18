Дили, , 04:07 — REGNUM В море Банда у северного побережья Восточного Тимора 18 августа произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Восточный Тимор Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северу от города Дили (193 тысячи жителей), являющегося столицей государства, получившего суверенный статус в 2002 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 480 километров.

О возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения информация не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, у тихоокеанского побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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