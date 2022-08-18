Анкара, , 04:02 — REGNUM Турция начала бурение скважины Yörükler-1 на шельфе Средиземного моря с целью разведки месторождения природного газа, сообщил в своем микроблоге турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Природный газ Ratfink1973

Работы осуществляет исследовательское судно Abdulhamid Han, которое вышло из порта Мерсин 9 августа. Оно будет вести разработку в 55 км от побережья провинции Анталья на юге Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Фатих Донмез заявил, что турецкая сторона намерена провести повторную разведку месторождений природного газа в акватории Черного моря.

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