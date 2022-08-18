Москва, , 03:35 — REGNUM Мощные ливни с грозами могут стать причиной нарушения энергоснабжения в девяти регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов России. Об этом 17 августа сообщает на своём сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ливень Admnvrsk.ru

Опасность нарушения энергоснабжения из-за сильных ливней с грозами может возникнуть на территории Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев. На европейской территории России такая вероятность существует в Мурманской, Архангельской областях и Республике Карелия.

Исследователи ВНИИ ГОЧС указывают, на превышение показателей нормы водности рек в Приморском крае в полтора-два раза. По данным специалистов института, сильные осадки и ветер могут вызвать подтопления низменных участков местности в южных и юго-восточных районах края.

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