Тбилиси, 18 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Грузинский боевик, воюющий на Украине, объявлен на родине в розыск, сообщает 17 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

Уроженец Абхазии Кахабер Кардава начал принимать участие в боевых действиях ещё в несовершеннолетнем возрасте в 1993 году. Во время войны в Абхазии он познакомился с воевавшими там украинскими боевиками и впоследствии сохранил с ними связи. После начала войны в Донбассе Кардава отправился туда в качестве «добровольца», а затем официально поступил на службу ВСУ. Находясь на Украине, он узнал, что МВД Грузии в 2017 году за совершённую им ещё в 1994 году крупную кражу объявило его в розыск. Кардава же уверяет, что он не мог совершить никакого преступления, так как уже после 1994 года он служил в полиции и работал адвокатом. Кардава считает, что он объявлен в Грузии в розыск потому, что против него за совершение военных преступлений на территории Украины следственными органами России заведено уголовное дело.

Напомним, что на Украине принимает участие в боевых действиях некоторое количество граждан Грузии.