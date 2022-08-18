Токио, 18 августа, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Генсек Совбеза Японии Такэо Акиба договорился с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи о дальнейшем поддержании контактов для развития конструктивных отношений между Токио и Пекином. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

При этом на переговорах обсуждалась и ситуация вокруг Тайваня. Японский политик выразил протест Китаю в связи с ракетными стрельбами, когда часть ракет упала в исключительной экономической зоне Японии. Также обсуждалась тема Украины и ядерная программа Северной Кореи. По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог для поддержания стабильных отношений между Японией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Японии Ясукадзу Хамада обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином недавние военные учения Китая вблизи Тайваня. Они осудили проведение учений с ракетными стрельбами, а также договорились продолжить тесное японско-американское сотрудничество.