Киншаса, , 03:07 — REGNUM Неизвестные лица совершили артиллерийский обстрел на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), повредив крупную гидроэлектростанцию, строящуюся в национальном парке Вирунга. Об этом агентству Reuters сообщили в пресс-службе компании-оператора парка.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, в результате атаки погибло несколько мирных жителей. Обстрел велся со стороны позиций, удерживаемых повстанческой группировкой «М23», которая пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в ДР Конго неизвестные боевики напали на деревню Мангусу в провинции Итури. В результате происшествия погиб 21 человек.

Читайте также: Более 20 человек погибли в результате нападения боевиков в ДР Конго