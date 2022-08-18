Эр-Рияд, , 02:58 — REGNUM Правозащитница Сальма аль-Шехаб была приговорена к 34 годам тюремного заключения апелляционным судом по уголовным делам Саудовской Аравии за записи в Twitter с критикой властей. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела мониторинга и коммуникаций саудовской правозащитной организации ALQST Лины аль-Хатлюль.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Саудовские правозащитники требуют отменить приговор и выражают обеспокоенность арестом аль-Шехаб за мирную деятельность. Также они полагают, что приговор суда является излишне суровым и это вызвало опасения у правозащитников, что возникшая ситуация станет для властей Саудовской Аравии началом новой тенденции в качестве наказания для всех, критикующих их внутреннюю и внешнюю политику.

ALQST назвала приговор аль-Шехаб «диким» и идущим вразрез с уверениями саудовских властей о реформах правовой системы для улучшения положения женщин. Организация призвала власти королевства освободить Сальму аль-Шехаб, сняв с неё все обвинения и ограничения, а также прекратить преследовать правозащитников и уважать право на свободу мнений.

Аль-Шехаб является аспирантом Лидсского университета в Великобритании, её арестовали в январе 2021 года по обвинению в поддержке нарушителей общественного порядка, пытавшихся подорвать безопасность государства. Также аль-Шехаб вменяется публикация ложных слухов в Twitter. Изначально её ее приговорили к шестилетнему тюремному сроку, но апелляционный суд увеличил срок отбывания наказания до 34-летнего заключения в соответствии с законами о борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саудовской Аравии с начала года власти казнили более 100 человек.

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