Алжир, , 02:43 — REGNUM По меньшей мере 26 человек стали жертвами лесных пожаров, охвативших северо-восток Алжира. Об этом сообщил на пресс-конференции алжирский министр внутренних дел Камель Бельджуд.

Лесной пожар (сс) Saiho

По его словам, в провинции Эль-Тарф погибли 24 человека и еще двое в Сетифе — мать и дочь. Кроме того, десятки людей пострадали. Также из-за лесных пожаров в различных регионах Алжира было эвакуировано около 350 человек.

Агентство гражданской защиты страны объявило Эль-Тарф наиболее пострадавшей провинцией, в которой произошло 16 пожаров. Для тушения огня пожарные задействовали вертолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Румыния направила для борьбы с лесными пожарами во Франции элитные подразделения своих спасателей.

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