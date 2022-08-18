Лондон, , 02:27 — REGNUM Жители Великобритании, приютившие у себя украинских беженцев, потребовали от британских властей увеличить выплаты на их содержание. Об этом сообщает газета The Independent.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, уже несколько семей обратились к правительству Великобритании с требованием увеличить размер пособия на содержание беженцев с Украины с 350 фунтов стерлингов до 700 фунтов стерлингов (около $840). В обращении указывается, что без увеличения выплат невозможно в дальнейшем размещать беженцев из-за экономического кризиса в Соединенном Королевстве.

Газета указывает, что каждый четвертый житель Великобритании, согласившийся принять беженцев, уже готовится отказаться их размещения из-за проблем с финансами. При этом уже более тысячи украинских беженцев подписали обращение с требованием облегчить переезд на постоянное место жительства. По данным газеты, более тысячи украинцев уже оказались на улице из-за отказов британских граждан разместить их.