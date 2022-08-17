Могадишо, 18 августа, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по позициям террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

Сообщается, что авиаудар нанесли самолеты африканского командования США. Они атаковали террористов, устроивших нападение на Вооруженные силы Сомали возле города Теедаан в центральной части республики. В результате авиаудара были ликвидированы 13 террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о планах вернуть свои войска на территорию Сомали. Это решение уже одобрил глава Белого дома Джо Байден. Также Вашингтон назначил спецпосланника США в Сомали, действующий дипломат Дэвид Саттерфилд уже готовится оставить эту должность.