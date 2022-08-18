Запорожье, Украина, , 02:20 — REGNUM Руководство ООН не хочет содействовать осуществлению визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и по этой причине придумывает разные «несуразные маршруты». Такое заявление сделал 17 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«ООН не хочет содействовать визиту МАГАТЭ, поэтому выдумывает различные несуразные маршруты, прекрасно понимая, что затем станет вопрос безопасности или делегацию МАГАТЭ просто не пустят, мол, видите — линия боевого соприкосновения, блокпосты закрыты и прочее», — указал Рогов.

Также Рогов отметил, что возможна провокация в виде обстрелов и взрывов с целью сорвать визит миссии МАГАТЭ и заодно обвинить в этом Россию.

Как уточнил ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, доставлять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через украинскую территорию небезопасно, так как для этого придётся пересечь район ведения боевых действий. Кроме того, Вишневецкий указал, что украинская сторона постоянно ведёт обстрел станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе Киева над обеспечением визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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