Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Гражданин Грузии Леван Мачабели, 26 марта задержанный правоохранительными органами Южной Осетии, был освобождён и сейчас находится на территории Грузии, сообщает 17 августа Первый канал грузинского телевидения.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям Службы государственной безопасности Грузии, грузинские власти активно использовали механизм «горячей линии», а также другие доступные инструменты, чтобы потребовать немедленного освобождения Мачабели.

«Вопрос его освобождения из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (IPRIM), и информация постоянно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнёрам. Власти продолжает активно работать над освобождением других незаконно задержанных граждан Грузии, как в оккупированном Цхинвале, так и в оккупированной Абхазии. Оккупационные силы несут полную ответственность за деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации», — отмечается в информации СГБ.

Напомним, что грузинские власти и СМИ регулярно обвиняют силовые структуры России и Южной Осетии в похищении грузинских граждан.