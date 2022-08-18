В Южной Осетии освободили гражданина Грузии
Тбилиси, 18 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Гражданин Грузии Леван Мачабели, 26 марта задержанный правоохранительными органами Южной Осетии, был освобождён и сейчас находится на территории Грузии, сообщает 17 августа Первый канал грузинского телевидения.
По сведениям Службы государственной безопасности Грузии, грузинские власти активно использовали механизм «горячей линии», а также другие доступные инструменты, чтобы потребовать немедленного освобождения Мачабели.
«Вопрос его освобождения из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (IPRIM), и информация постоянно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнёрам. Власти продолжает активно работать над освобождением других незаконно задержанных граждан Грузии, как в оккупированном Цхинвале, так и в оккупированной Абхазии. Оккупационные силы несут полную ответственность за деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации», — отмечается в информации СГБ.
Напомним, что грузинские власти и СМИ регулярно обвиняют силовые структуры России и Южной Осетии в похищении грузинских граждан.