Тбилиси, 18 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Гражданин Грузии Леван Мачабели, 26 марта задержанный правоохранительными органами Южной Осетии, был освобождён и сейчас находится на территории Грузии, сообщает 17 августа Первый канал грузинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

По сведениям Службы государственной безопасности Грузии, грузинские власти активно использовали механизм «горячей линии», а также другие доступные инструменты, чтобы потребовать немедленного освобождения Мачабели.

«Вопрос его освобождения из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (IPRIM), и информация постоянно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнёрам. Власти продолжает активно работать над освобождением других незаконно задержанных граждан Грузии, как в оккупированном Цхинвале, так и в оккупированной Абхазии. Оккупационные силы несут полную ответственность за деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации», — отмечается в информации СГБ.

Напомним, что грузинские власти и СМИ регулярно обвиняют силовые структуры России и Южной Осетии в похищении грузинских граждан.