Конакри, , 02:05 — REGNUM Один человек был застрелен во время антиправительственной акции протеста в гвинейской столице Конакри 17 августа, сообщил Национальный фронт защиты конституции (FNDC).

Конакри Maarten van der Bent

По информации организации речь идет о 19-летнем мужчине. Представители оппозиции утверждают, что огонь по нему открыли сотрудники правоохранительных органов.

Происшествие является уже третьим по счету подобным инцидентом, произошедшим в Гвинее с июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года в Гвинее произошел военный переворот. Его возглавил Мамади Думбуя, который стал временным президентом страны.

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