Москва, 18 августа 2022, 01:56 — REGNUM Перед Щёлковским шоссе на внутренней стороне МКАД из-за ДТП затруднено движение автотранспорта. Об этом столичный департамент транспорта 18 августа сообщает в своём официальном телеграм-канале.
Информация о том, что на внутренней стороне МКАД перед Щёлковским шоссе «столкнулись четыре автомобиля» появилась в канале ведомства в 01:26 мск.
Как сообщало ИА REGNUM, в районе Новокуркинского шоссе на внешней стороне МКАД восстановили полноценное движение, ограниченное ранее из-за ДТП.
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