Москва, 18 августа, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Перед Щёлковским шоссе на внутренней стороне МКАД из-за ДТП затруднено движение автотранспорта. Об этом столичный департамент транспорта 18 августа сообщает в своём официальном телеграм-канале.

Konstantin E МКАД

Информация о том, что на внутренней стороне МКАД перед Щёлковским шоссе «столкнулись четыре автомобиля», появилась в канале ведомства в 01:26 мск.

департамент транспорта Москвы «На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено».

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Новокуркинского шоссе на внешней стороне МКАД восстановили полноценное движение, ограниченное ранее из-за ДТП.