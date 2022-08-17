Киев, 18 августа, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Контакт с МАГАТЭ поддерживает на постоянной основе Киев, идёт работа над обеспечением визита миссии организации на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, 18 августа опубликованном в его телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Как утверждает Зеленский, украинские дипломаты и атомщики, а также члены миссии МАГАТЭ постоянно поддерживают контакт и работают над осуществлением визита миссии организации на Запорожскую АЭС. Как указал глава Украины, возвращение к ядерной безопасности для международного сообщества и для украинского государства может гарантировать лишь полная прозрачность и контроль за ситуацией на Запорожской АЭС.

По мнению Зеленского, российской армии нужно как можно быстрее и без всяких условий покинуть территорию станции и соседних с ней районов. Президент Украины уточняет, что киевский режим в состоянии надлежащим образом организовать контроль АЭС со стороны МАГАТЭ, а миссия организации может быть направлена на Запорожскую АЭС легально и максимально эффективно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, делегация МАГАТЭ не может пока приехать на территорию Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов с украинской стороны.