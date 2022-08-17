Оттава, 18 августа, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) будет выделен Киеву Оттавой для закупки топлива, сообщается на сайте правительства Канады.

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Речь идет об обеспечении потребностей Украины в топливе в зимний период. Нынешний кредит будет предоставлен по каналам Международного валютного фонда (МВФ).

С учетом указанной суммы Канада предоставила Киеву уже около $1,5 млрд заемных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля власти Канады объявили о том, что поставят на Украину 39 бронированных автомобилей производства американской компании General Dynamics.

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