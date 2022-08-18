Москва, , 01:41 — REGNUM В районе Новокуркинского шоссе на внешней стороне МКАД восстановили полноценное движение, ограниченное ранее из-за ДТП. Об этом столичный департамент транспорта 18 августа сообщает в своём официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

МКАД Konstantin E

Информация о том, что на внешней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе «столкнулись два автомобиля» появилась в канале ведомства в 00:40 мск.

департамента транспорта Москвы «На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено, для проезда доступны две полосы из пяти».

Об освобождении проезжей части для свободного движения транспорта сообщается в 00:59 мск.