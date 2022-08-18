Орегон, США, , 01:30 — REGNUM Гражданин России Денис Дубников, обвиняемый по делу об отмыве денег, был экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба американского минюста.

Суд США bykst

Уточняется, что «предполагаемый отмыватель криптовалютных денег» Дубников был экстрадирован в США для предъявления ему обвинений в американском штате Орегон. Днём Дубников впервые предстал перед судом в городе Портленде (штат Орегон). Начло рассмотрения дела жюри присяжных заседателей было назначено на 4 октября текущего года.

Дубникову было отказано в возможности выйти под залог. Согласно данным электронной базы суда, Дубников не признал вину. В случае, если его вина будет установлена, гражданину России грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минюст США отказался комментировать задержание гражданина России Дубникова в Нидерландах по запросу американской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США отказался комментировать задержание гражданина РФ Дубникова