Орегон, США, 18 августа, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Гражданин России Денис Дубников, обвиняемый по делу об отмывании денег, был экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба американского минюста.

bykst Суд США

Уточняется, что «предполагаемый отмыватель криптовалютных денег» Дубников был экстрадирован в США для предъявления ему обвинений в американском штате Орегон. Днём Дубников впервые предстал перед судом в городе Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения дела жюри присяжных заседателей было назначено на 4 октября текущего года.

Дубникову было отказано в возможности выйти под залог. Согласно данным электронной базы суда, Дубников не признал вину. В случае, если его вина будет установлена, гражданину России грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минюст США отказался комментировать задержание гражданина России Дубникова в Нидерландах по запросу американской стороны.