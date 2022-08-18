Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «RD» (ограниченный дефолт) до «CC» (дефолт вероятен). Это следует из опубликованного 18 августа заявления агентства.

Рейтинговое агентство Fitch fortrader.org

Повышение рейтинга «и устранение ограниченного дефолта» объясняется тем, что держатели украинских евробондов согласились на проведение реструктуризации её внешнего долга.

В заявлении отмечается, что агентство традиционно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом «CCC+» или ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинги Украины в иностранной валюте были понижены международными рейтинговыми агентствами S& P Global Ratings и Fitch Ratings из-за отсрочки платежей по украинскому государственному долгу.

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