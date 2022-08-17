Каир, 18 августа, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси принял прошение об отставке главы египетского центробанка Тарека Амера, сообщает пресс-служба главы республики.

Египет

«Президент ас-Сиси выразил свою благодарность за усилия, предпринятые Амером, и принял его извинения за уход с поста», — говорится в заявлении.

Отмечается, что отставка Амера последовала после собрания комитета по монетарной политике при центробанке Египта, на котором обсуждался вопрос изменения базовой процентной ставки. При этом Амер возглавлял египетский центробанк с 2015 года. Сейчас он займет должность советника президента Египта.