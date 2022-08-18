Каракас, , 01:03 — REGNUM Сотрудничество России и Венесуэлы в сфере обеспечения продовольственной безопасности обсуждалось в ходе встречи посла РФ в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова и венесуэльского министра сельского хозяйства Вильмара Кастро. Об этом российский дипломат сообщил в своем микроблоге.

Флаг Венесуэлы Jonathan Alvarez C

«Мы обсудили с министром Вильмаром Кастро пути наращивания кооперации в обеспечении продовольственной безопасности на фоне санкций США и Европы», — написал глава дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа венесуэльский президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла должна стать «державой, производящей и экспортирующей продовольствие» и перекратить зависеть от продажи нефти.

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