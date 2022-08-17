Вашингтон, 18 августа, 2022, 01:02 — ИА Регнум. В Сенате Конгресса США обеспокоены планами Турции продолжить приобретение у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, что будет являться «отчётливым» нарушением антироссийских санкций. Об этом говорится в распространённом 17 августа заявлении председателя комитета по иностранным делам Сената Роберта Менендеса (демократа от штата Нью-Джерси).

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Роберт Менендес «Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Их поставки будут ещё одним отчётливым нарушением санкций США».

По мнению сенатора, у Турции «есть обязанность и возможность» в условиях проведения Москвой специальной военной операции на Украине «недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе, полностью отказавшись от любого военного сотрудничества» с Россией.

Менендес напомнил о «враждебных нарушениях» турецкими самолётами воздушного пространства Греции, которая также является членом НАТО, и о торможении Анкарой вступления в североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Роберт Менендес «Я искренне надеюсь, что Турция изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями перед оборонным альянсом, будет тем конструктивным партнёром в регионе, которым, как мы все надеемся, она может быть».

Контракт на поставку Турции российских ЗРК С-400 был заключён в 2017 году. Это вызвало крайне негативную реакцию Соединённых Штатов, исключивших после этого Анкару из программы производства истребителя пятого поколения F-35 и объявивших ряд других санкций против своего союзника по НАТО.

По информации ТАСС, ссылающегося на руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева, с Турцией уже подписан контракт на поставку второго полка ЗРК С-400 и в настоящее время уже началась его практическая реализация.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер назвал «друзей» президента России Владимира Путина в Североатлантическом альянсе. Основная критика Даалдера оказалась направлена в сторону президента Турции Реджепа Эрдогана из-за закупки Анкарой российских систем С-400, трёхсторонней встречи в Тегеране и отказа от антироссийских санкций.

Читайте также: США не будут вводить санкции против Индии за покупку российских C-400