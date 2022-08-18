Анкара, , 00:32 — REGNUM Три судна, на которых находится в общей сложности 33 750 тонн продовольствия, вышли из портов Украины и направились в места назначения, сообщает на своем сайте Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ).

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, город Черноморск (бывший Ильичевск) покинул корабль Petrel с 18 500 тоннами подсолнечного шрота, которые предназначены для отправки в нидерландский порт Амстердам. Кроме того, из Одессы вышли судно Sara с 8 000 тоннами кукурузы и судно Efe с 7 250 тоннами подсолнечного масла. Они направились соответственно в турецкие порты Стамбул и Губре.

Ранее СКЦ проинспектировал и разрешил выход из Стамбула в украинские порты четырех судов. Речь идет о Foyle, Ganosaya, Mohammad Y и Maranta.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа из Черноморска, после нескольких месяцев вынужденного простоя, вышло болгарское грузовое судно «Рожен».

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