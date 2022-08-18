Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 августа снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 171,69 пункта (0,51%), до уровня 33 980,32 пункта. S& P 500 подешевел на 31,16 пункта (0,72%), до уровня 4274,04 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 164,43 пункта (1,25%), до уровня 12 938,12 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,97 (1,12%), до уровня $87,50 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 августа разнонаправленно.

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