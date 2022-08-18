18 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили ситуацию в Канаде, где случился ажиотажный спрос на продовольственные банки, выдающие пищу тем, кто не может её себе позволить купить.

Елизавета Коробова, , 00:34 — REGNUM Информация, согласно которой жители Канады начали испытывать затруднения из-за роста цен, что вызвало ажиотажный спрос на услуги продовольственных банков — организаций, раздающих продукты питания тем, кто не может себе их позволить купить, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В результате как воздействия антироссийских санкций на авторов этих ограничений, так и в условиях разгоняющегося мирового финансового кризиса, даже самые успешные экономики мира начинают давать сбои.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Канада не оказалась исключением из этих правил, страна переживает непростое время, а её жители начинают всё сильнее ощущать на себе последствия геополитических турбулентностей.

Причём страдают в первую очередь не денежные мешки, ведь капиталист всегда имеет возможность провести оптимизацию, уволив определённое количество сотрудников. А вот оказавшиеся без заработка, граждане попадают в самую конкретную зону риска, отчего им приходится даже обращаться в продовольственные банки, чтобы просто не умереть с голода.

«Канада? Я думал, это одна из самых благополучных стран. Как же мало мы знаем об окружающих нас государствах», — пишет Дмитрий Б.

«Мировой финансовый кризис — такая вещь, коснётся всех на этой планете. Ну или почти всех. Возможно, только в Дубае всё будет нормально. Хотя, кто знает, сколько нефть будет стоить через пару лет», — написал Павел И.

Часть людей полагает, что именно с возросшей безработицей и связан ажиотажный спрос на продовольственные банки в Канаде.

«А говорят, что у нас в России цены слишком быстро растут. Хорошо, что не так быстро, как в Европе или Канаде», — отметил Николай К.

Ряд пользователей указывает на то, что жизнь в Канаде и до всех этих проблем была не сахар, а уж на фоне экономических кризисов гражданам этой страны придётся совсем туго.

«У меня есть знакомые канадцы. Перебрались туда из России ещё в 90-е, спасались, видя весь этот бардак. Так они, когда в гости приехали пару лет назад, сказали, что лучше бы не уезжали, потому что думали, что Россия больше никогда не сможет нормально жить. Оказалось, что для них работать семь дней в неделю по 12 часов — это норма, потому что надо деньги зарабатывать, чтобы за всё, что там есть, платить. Света белого люди не видят, но зато ездят на машине в лизинге и снимают дом, потому как купить его пока себе не могут. А ведь у людей пенсия скоро должна была бы быть. Суровая там жизнь в Канаде, не ведитесь на рассказы тех, кто там никогда не был», — посоветовал Геннадий Р.

Нашлись и те, кто отмечают, что проблемы по всему миру не должны позволять российским чиновникам сидеть сложа руки и рассказывать окружающим, что цены растут, потому что они везде растут.

«Лично меня не волнует, что в Канаде растут цены. Меня беспокоит, что они растут в России, и оправданий тут быть не может. У России есть все свои ресурсы, есть земля, которая может бесконечно нас всех кормить, но цены, блин, растут. Сейчас медленнее, но растут! А должны падать, учитывая, насколько они до этого подскочили. Справедливость же должна быть!» — возмущается Вероника С.

Цены Rotfront. su

Напомним, 18 августа РИА Новости опубликовало материал, согласно которому жители Канады начали испытывать затруднения из-за роста цен, что вызвало ажиотажный спрос на услуги продовольственных банков.