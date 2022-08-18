Минск, , 00:16 — REGNUM В парламенте Белоруссии идëт подготовка к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О денонсации Белоруссией Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах». Соответствующая информация размещена на сайте Палаты представителей.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект от правительства поступил в парламент 5 июля. Он находится на рассмотрении постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Первый Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах — это международный договор, устанавливающий механизм подачи индивидуальных жалоб в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. Согласно договору, страны-участники протокола соглашаются признать компетенцию Комитета ООН по правам человека рассматривать жалобы от лиц, утверждающих, что их права были нарушены.