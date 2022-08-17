Минск, 18 августа, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Этим летом в Белоруссии синоптики зафиксировали аномально жаркие июнь и август и очень «мокрый» июль. Прогнозы белорусских учëных на то, каким будет лето через 30 лет, озвучили в эфире телеканала «Белоруссия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода

«Расчеты показывают, что примерно к 50−60-м годам температура воздуха в среднем за летний период увеличится на два, по отдельным оценкам, на три градуса. При этом климат станет ещë более экстремальным, увеличится количество жарких дней, увеличится количество тропических ночей — это когда температура ночью превышает минимальные 20 градусов и выше», — заявил сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования НАН Белоруссии Виктор Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 18 августа в очередной раз объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.