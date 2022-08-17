Челябинск, , 23:42 — REGNUM С начала года сотрудники мобильных групп Челябинской таможни задержали 12 тысяч единиц контрафактной и 40 тысяч немаркированной продукции, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана, сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни

Эти данные привёл заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев на пресс-конференции, посвящённой дню рождения ведомства.

Отмечается, что с момента введения запретов и ограничений на вывоз определённого перечня товаров с марта этого года Челябинская таможня пресекла вывоз более сотни товарных партий с нарушениями установленного порядка.

Что касается попыток незаконного вывоза сахара, то за первое полугодие задержано 278 тонн, перемещавшихся автомобильным транспортом, не допущен вывоз 19 железнодорожных вагонов с 1,3 тыс. тонн сахара.

Напомним, Челябинская таможня была образована 17 августа 1989 г. приказом ГУ государственного таможенного контроля при совете Министров СССР. Сначала штат таможни насчитывал всего десять человек.

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