Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Согласно социологическому опросу издания The Economistсовместно с YouGov, больше половины американских граждан не поддерживают внешнюю политику администрации президента Джозефа Байдена. Результаты опроса опубликованы сегодня, 17 августа, в The Economist.

Джозеф Байден Marc Nozell

Согласно результатам опроса, из общей доли в 50,47% респондентов, не поддерживающих внешнеполитический курс нынешнего президента, 36,7% выступают резко против, а 13,77% — частично.

Только 40,23% американцев поддерживают внешнюю политику администрации Байдена. Из них только 15,68% полностью согласны с ней.

Уточняется, что опрос проводился с 13 по 16 августа, в нем приняли участие 1500 совершеннолетних американцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Байдена теряет популярность на фоне экономических трудностей и небывалой инфляции в США, вызванной санкциями против России и нестабильностью в мире из-за конфликта на Украине. Кроме того, у американцев все больше вопрос вызывает здоровье Байдена, который периодически демонстрирует признаки неадекватности.