Арсен Шаяхметов, 18 августа 2022, 01:05 — REGNUM Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал доклад «Динамика экономического развития регионов России в первом полугодии 2022 г.», который содержит рейтинг экономического развития российских субъектов. Документ составлен на основе нескольких ключевых показателей, среди которых индекс промышленного производства, индекс производства по видам экономической деятельности, ввод в действие зданий жилого и нежилого помещения и объёмы ввода жилья. Все данные взяты на основе официальных цифр Росстата. Лидерами рейтинга стали: Московская область, Татария, Москва, Башкирия и Ленинградская область. Эксперты полагают, что лидерство этих регионов вполне закономерно и, вероятно, будет сохраняться ещё долгое время.
Среди лидеров — регионы с диверсифицированной экономикой
В докладе фиксируется, что вопреки пессимистичным прогнозам, индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2022 г. демонстрирует рост. При этом наибольшие показатели роста демонстрируют субъекты, которые сложно отнести к развитым в промышленном отношении регионам: Тува (+37,3%), Дагестан (+29%), Севастополь (+28,6%), что связывается с «эффектом низкой базы», то есть с тем, что прошлые показатели этих регионов были невысокими и на их фоне любой рост заметен. Традиционно более развитые регионы показывают более скромные результаты. Например, Москва с индексом +8,8% занимает 15-е место. Неплохие показатели демонстрируют лидеры интегрального рейтинга: Татария (+7,9%), Башкирия (+5,1%) и Московская область (+5,0%), что можно объяснить вовремя принятыми региональным руководством мерами поддержки, а также общей устойчивостью региональных экономических систем. Одновременно ряд субъектов демонстрирует спад индекса промышленного производства. Например, у Челябинской области он составил 0,4%, у Тюменской области — 3%, а у Самарской этот показатель сократился сразу на 8%.
Лидерство Московской и Ленинградской областей, Москвы, Татарии и Башкирии во многом обеспечивается за счёт высоких темпов строительства и устойчивого развития в отдельных направлениях промышленного производства. Например, по числу ввода в действие зданий жилого и нежилого фонда лидируют почти те же самые регионы, которые возглавляют и интегральный рейтинг: Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татария и Башкирия. По строительству жилых домов в лидерах те же самые субъекты плюс Москва и Санкт-Петербург, но любопытно, что ниже темпы строительства жилья в «столичных» Москве и Санкт-Петербурге.
Как отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, «феномен экономической успешности регионов-лидеров связан с концентрацией производственного и человеческого потенциала, развитостью логистических путей, рядом других факторов, исторически определяющих динамику развития».
По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, все лидеры рейтинга — регионы с развитой и диверсифицированной экономикой, в которой есть «локомотивы» или секторы, которые «вытягивают» экономику региона, дают рабочие места и налоги.
Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов полагает, что экономическая динамика второго полугодия, скорее всего, несколько уступит первому полугодию.
В дальнейшем спад неизбежен?
В ходе исследования авторы приходят к выводу, что независимо от того, как будет развиваться ситуация на Украине, санкционное давление продлится долго.
В этих условиях региональным властям придётся искать выход из сложной ситуации, выстраивать новую экономическую модель.
В качестве примера эффективной модели экономической политики приводятся Башкирия и Татария, которые показали, что активизация конкурентного сектора экономики вкупе с серьёзными лоббистскими усилиями может обеспечить относительную устойчивость экономики региона в условиях санкций. Эти республики, обладающие мощной группой лоббистов в центре и предпринявшие оперативные усилия по поддержке экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, — регионы, перспективы восстановления экономик которых выглядят наиболее благополучными. Ещё больший потенциал у Москвы и Московской области. Но их конкурентное преимущество связано с особым «столичным» статусом и не может быть принято другими субъектами в качестве модели в силу несопоставимости условий.
Одновременно отмечается, что наиболее пострадала от кризиса экономика тех регионов, где преобладает сырьевая ориентация (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ). Это связано с тем, что спрос на энергоресурсы в связи с санкциями снижается, и продукция оказывается невостребованной. Похожая ситуация наблюдается в регионах, чье непродовольственное производство сильно пострадало от введения санкций. Сюда можно отнести Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую области, где развиты машиностроение, автопром, металлургия и военно-промышленный комплекс.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, ссылаясь на мнение первого вице-премьера Андрея Белоусова, отмечает, что в сфере потребления пик падения либо пройден, либо наблюдается сейчас.
По мнению Олега Иванова, снижение динамики экономических показателей возможно в экспортных и импортозависимых отраслях.
Снижение показателей допускает и Пётр Кирьян. С его точки зрения, мы можем увидеть снижение активности в таких разных по значимости сферах, как строительство, сборка и продажа легковых машин, перевозки автомобильным транспортом, услуги населению и так далее.
Общий вывод, который следует из представленного доклада: ближайшая социально-экономическая задача глав регионов заключается в разработке стратегических планов, которые позволят им максимально быстро адаптироваться к новой реальности. Позитивная экономическая динамика остановит или существенно сократит отток населения в столичные регионы. Но сохранение даже существующих темпов развития невозможно без повышения оптимальности использования имеющихся ресурсов.