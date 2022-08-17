Энергодар, Украина, 17 августа 2022, 23:26 — REGNUM Вооруженные силы Украины вновь ведут массированный обстрел Энергодара в Херсонской области, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара.
Уточняется, что информация о месте разрывов снарядов, пострадавших и разрушениях — уточняется.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ВСУ уже обстреливали Энергодар. Как минимум шесть снарядов попали на территорию Запорожской АЭС. Сама станция не пострадала.