Энергодар, Украина, 17 августа, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины вновь ведут массированный обстрел Энергодара в Херсонской области, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодар», — сообщили в администрации города.

Также сообщается, что информация о месте разрывов снарядов, пострадавших и разрушениях — уточняется.

Следите за развитием событий в трансляции: «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ВСУ уже обстреливали Энергодар. Как минимум шесть снарядов попали на территорию Запорожской АЭС. Сама станция не пострадала.